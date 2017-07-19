Imprese: quelle al femminile superano quota 1 milione, +12,4% in due anni (Cribis)

Prato svetta, in Lombardia e Veneto l'incidenza minore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 apr - Crescono le imprese al femminile in Italia e superano la soglia del milione. Sono per l'esattezza 1.068.000 le societa' con una gestione in rosa con una crescita del 12,4% negli ultimi due anni: oltre 120.000 le nuove imprese guidate da donne entrate nel tessuto economico italiano dal 2024. L'aggiornamento del report Imprenditoria al Femminile, realizzato da CRIBIS, societa' del gruppo CRIF, segna una riduzione del gap, ma con qualche ombra: le imprese guidate da donne restano il 19,4% del totale, meno di una cinque, e la stragrande maggioranza continua a essere rappresentata da microimprese, che costituiscono la parte prevalente del tessuto imprenditoriale femminile. Mentre dal punto di vista settoriale, la maggiore concentrazione e' nelle attivita' legate ai servizi alla persona e all'assistenza, in particolare nelle attivita' di assistenza sociale non residenziale (57,3%), nei servizi alla persona (47,1%) e nelle attivita' di assistenza residenziale (43,2%). In questi comparti le donne non sono solo maggioranza: rappresentano il motore imprenditoriale dominante, con quote che in alcuni casi superano di gran lunga la meta' del totale delle imprese del settore. Un dato in crescita rispetto all'anno precedente, i servizi sociali erano al 52,5% nel 2025, che segnala una specializzazione sempre piu' marcata dell'imprenditoria femminile nei settori dove la domanda di cura e' alta e l'offerta pubblica spesso insufficiente.

Dal punto di vista geografico, Lombardia e Lazio risultano le regioni con la piu' alta concentrazione in termini assoluti con il 14,6% e il 10,9% del totale nazionale. Ma guardando all'incidenza nei territori, sono Basilicata, Lazio e Sicilia le regioni con la maggiore presenza al 20,9%, mentre, al contrario, l'incidenza piu' bassa e' in Lombardia (17,9%) e Veneto (17,8%). A livello provinciale e' Prato a guidare la classifica delle province italiane per incidenza di imprese femminili sul totale, seguita da Frosinone e La Spezia, che si confermano tra i territori con la piu' forte presenza di imprenditoria femminile.

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(RADIOCOR) 07-04-26 11:30:08 (0260) 5 NNNN