Imprese: Puglia quarta per numero aziende certificate per parita' di genere

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bari, 19 set - La Puglia e' tra le regioni piu' attive nella certificazione Unipdr125,ovvero la parita' di genere. Sono 476 imprese e organizzazioni, pubbliche e private, a tutto giugno 2025. La Puglia e' la quarta regione in Italia, dopo la Lombardia, Lazio e Campania, la seconda nel Mezzogiorno. La provincia di Bari con 237 aziende certificate e' quinta in Italia, dopo Roma, Milano, Napoli e Torino. "La certificazione di parita' e' legata ad indicatori specifici", ha detto Filomena D'Antini, consigliera nazionale Parita' del ministero del Lavoro e Politiche Sociali, intervenendo a Bari, in Fiera del Levante, all'incontro Donne di Puglia organizzato da Nuova Fiera del Levante e 24Ore Eventi. "Si tratta di aziende che adottano politiche che sostengono l'inclusione lavorativa delle donne, quindi attivita' di governance che vanno incontro alla conciliazione dei tempi lavoro,tutela della maternita', benessere organizzativo, quindi attivano tutti quegli strumenti oppure si adoperano per contrastare la disparita' salariale. Questi sono tutti gli indicatori di performance che ci richiede questa certificazione". Ad ottobre prossimo verra' poi presentato al Parlamento il rapporto 2022/2024 su tutte le aziende con piu' di 50 dipendenti sulla situazione lavorativa, l'occupazione, la qualita' del lavoro,le dimissioni volontarie,i congedi parentali,la sicurezza sul lavoro, il benessere organizzativo.

