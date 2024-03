Imprese: Puglia, oltre 23% societa' e start up a guida femminile

In base ai dati del report elaborato da StartupItalia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mar - La quota di imprese e le startup a guida femminile in Puglia supera il 23% mentre il tasso delle startup innovative e' di oltre il 14%. Questi i dati del report elaborato da StartupItalia che sara' discusso all'evento Unstoppable Women del 3 aprile a Bari. La Puglia, infatti, conta un alto tasso di femminilizzazione a livello imprenditoriale: su 380.488 aziende registrate nel 2023, quelle femminili (88.139) hanno superato il 23% del totale, con 319 imprese in piu' rispetto al 2021, e piu' alto della media nazionale del 22,21%.

Rispetto al 2019, prima della pandemia, nel 2022 in Puglia le imprese femminili hanno segnato un aumento del 45,6%. Un dato che include sia le libere professioniste sia le imprese (fonte: Camera di Commercio di Bari). E su 1 milione e 325mila imprese femminili registrate in tutto il Paese nel 2023, secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio per l'imprenditorialita' femminile di Unioncamere, la Puglia ne rappresenta circa il 6,6%.

Avnn

(RADIOCOR) 24-03-24 12:55:35 (0257) 5 NNNN