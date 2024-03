Imprese: Puglia, oltre 23% societa' e start up a guida femminile -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mar - In dettaglio secondo i dati del report elaborato da StartupItalia che sara' discusso all'evento Unstoppable Women del 3 aprile a Bari, a fare da traino nell'imprenditoria femminile pugliese sono i settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca, che contano 23.155 imprese, e quello del commercio all'ingrosso e al dettaglio, che alla fine del quarto trimestre del 2023 registrava 22.585 imprese guidate da donne. La maggioranza delle aziende si concentra nella provincia di Bari, che ne conta 30.908, a seguire Foggia con 18.383, Lecce con 17.174, Taranto con 12.777 e Brindisi con 8.897 imprese. A livello nazionale, le startup innovative con una prevalenza femminile nel quarto trimestre del 2023 (ovvero quelle le cui quote di possesso e le cariche amministrative sono detenute in maggioranza da donne) sono state 1.883, il 14% del totale.Di queste, quelle in cui almeno una donna e' presente nella compagine sociale sono 6.023, il 45% del totale, in aumento dello 0,5%. Un valore percentuale in crescita che conferma un trend positivo anche a livello regionale. Per quanto riguarda la Puglia, infatti, al quarto trimestre del 2023 le startup innovative registrate sono state 570, pari al 4,26% del totale nazionale. Dai dati che emergono dal Registro delle imprese, la Puglia e' la nona regione d'Italia per numero di startup innovative. Di queste, 82 sono condotte da donne, pari al 14,38% di tutte le startup innovative della Puglia (fonte: Elaborazioni InfoCamere su Dati Registro Imprese). Nello specifico, sono cosi' suddivise: 35 nella provincia di Bari; 7 nella provincia di Brindisi; 25 nella provincia di Lecce; 8 nella provincia di Taranto; 7 nella provincia di Foggia.

