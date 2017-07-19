Imprese: per 55% essenziale personale con competenze specialistiche (studio) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 giu - Le priorita' strategiche dichiarate - resilienza organizzativa (47%), ottimizzazione della struttura dei costi fissi e variabili (44%), performance operativa e produttivita' (41%), esperienza cliente e utente (41%), trasformazione digitale dei processi (37%) - non sono isolate: convergono verso un'unica esigenza di fondo, la capacita' adattiva come leva strategica irrinunciabile. Inoltre la rilevanza attribuita a un modello di partnership 'integrato' e' straordinariamente elevata: punteggio di 4,6 su 5 in media, con picchi di 4,9 nel settore Energia e 4,8 in Tecnologia. Le imprese non vogliono 'pezzi' di supporto: vogliono partner capaci di accelerare trasformazione e innovazione, condividere governance e risultati, assicurare messa a terra e supporto specialistico. Non e' il prezzo che fa la differenza, bensi' la capacita' di orchestrare competenze, acceleratori digitali, processi e accountability in modo integrato e organico.

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(RADIOCOR) 25-06-26 14:37:45 (0435) 5 NNNN