Imprese: per 50% Pmi familiari carenze conoscitive ostacolo primario a sostenibilita' -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 mar - "Le spinte che portano le piccole e medie imprese familiari a investire nella sostenibilita' sono principalmente due: un vettore motivazionale interno che mira a ottenere un riconoscimento da parte dei membri della famiglia, e una pressione esterna da parte dei clienti e dei concorrenti" - e' l'analisi del professor Fabio Zona dell'Universita' di Trento insieme ad Alfredo De Massis dell'Universita' di Chieti-Pescara durante il talk 'Sostenibile, ma per chi?' promosso dall'Universita' di Trento - Dipartimento di Economia e Management e dall'associazione FA.B.R.I. - FAmily Business Risorse per l'Italia. E il professor Fabio Zona sottolinea: "Non e' ancora sufficientemente avvertita invece la pressione del mondo bancario. Si tratta di un segnale d'allarme, poiche' il mercato del credito integrera' progressivamente i criteri Esg nella valutazione del merito creditizio, e le imprese non devono farsi trovare impreparate". "Il tema della rendicontazione Esg e' di grande attualita' e lo sara' sempre di piu' nel futuro - aggiunge Marco Palamidessi, presidente dell'associazione FA.B.R.I. - FAmily Business Risorse per l'Italia -. Le recenti linee guida dell'Autorita' bancaria europea e le nuove modifiche normative della Commissione Europea non devono spingere le imprese familiari a diminuire l'impegno verso la sostenibilita', che rappresenta ormai un fattore di vantaggio competitivo in grado di incrementare il valore delle aziende". Tra le imprese che hanno testimoniato le loro strategie Dallara Group, Gruppo Poli e Aquafil S.p.a. e Nexa che fa consulenza finanziaria specificatamente per le imprese familiari.

