Imprese: Patuanelli firma decreti, 83 mln di indennizzi per calamita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 dic - Dopo il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli ha firmato i due decreti relativi alla distribuzione degli interventi compensativi per danni da calamita' naturali e da eventi climatici avversi agli imprenditori agricoli nel campo delle produzioni, delle strutture aziendali, delle infrastrutture e delle opere di bonifica. I prelevamenti dal fondo di solidarieta' nazionale ammontano a 70 milioni di euro per gli anni 2019-2021 e a 13 milioni di euro per l'anno 2021, anche grazie alle ulteriori somme destinate al fondo dalla Legge di bilancio 2021.Il primo decreto relativo a 70 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021 e' destinato in maniera rilevante alle imprese dell'Emilia-Romagna, a cui seguono quelle di Piemonte, Lombardia e Puglia, mentre il secondo va a coprire i danni subiti in particolare dalle aziende di Lombardia, Piemonte, Veneto e Sardegna.I decreti approvano il riparto delle somme tre le Regioni che provvederanno successivamente all'erogazione in relazione ai fabbisogni accertati a conclusione dell'istruttoria delle richieste di spesa e tenuto conto delle esigenze prioritarie nella erogazione degli aiuti.

