Imprese: Parzani, piccolo non e' bello, puntare su aggregazioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 giu - 'Le aziende sono chiamate a fare investimenti enormi e noi come paese siamo rimasti troppi tempo bloccati in quell'idea un po' romantica che piccolo e' bello'. Lo ha dichiarato la presidente di Borsa Italiana, Claudia Parzani, intervenendo all'evento Young Factor: un dialogo tra giovani, economia e finanza promosso da Osservatorio Permanente Giovani-Editori in partnership con Intesa Sanpaolo. 'Piccolo non va da nessuna parte o fa molta fatica ad andare lontano - ha aggiunto -. Abbiamo distretti interi dove pero' le aziende hanno una dimensione tale che fanno fatica a rispondere in modo rapido a cambi normativi o adeguamenti'. In Italia, quindi, secondo Parzani bisogna 'lavorare sulle fusioni: siamo il paese dove le fusioni le studi nei libri di diritto commerciale e poi ne vedi un paio nella vita'. Le 'aggregazioni industriali', invece, 'aiuterebbero a sbloccare' anche 'il tema della competenza, della capacita' di attrarre talenti. Serve coraggio, visione e anche senso delle cose giuste'.

