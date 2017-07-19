Imprese: Papa, crisi porta licenziamenti, lavoro sia dimensione irrinunciabile

Il Santo Padre si rivolge ai pellegrini della Toscana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 ott - La crisi economica "coinvolge numerose aziende" e "costringe al licenziamento di tanti lavoratori e tanti altri li lascia in cassa integrazione, in attesa che si sblocchino gli accordi istituzionali volti alla ripresa delle attivita'". Cosi' Papa Leone XIV ricevendo questa mattina in udienza, in Piazza San Pietro, i pellegrini della Toscana e delle Marche. Parlando delle crisi che riguardano una "regione laboriosa come la Toscana", il Papa ha esortato la chiesa locale ad essere "vicina al mondo del lavoro, compassionevole e incarnata, perche' l'annuncio del Vangelo diventi presenza concreta di consolazione e di speranza, ma anche parola profetica che richiami l'importanza di garantire il lavoro a tutti, in quanto esso e' una dimensione irrinunciabile della vita sociale".

