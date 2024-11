Imprese: Orsini, relazioni sono e saranno efficace strumento politiche industriali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 nov - "Resto convinto che sia oggi sia in futuro, le relazioni industriali sono e continueranno a essere un'efficace strumento di politiche industriali, perche' in grado di leggere le trasformazioni del lavoro piu' rapidamente delle leggi e di regolare in modo efficace il mercato". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo con un videomessaggio a Relind, il forum delle relazioni industriali organizzato da Assolombarda con le parti sociali e in corso nella sede dell'associazione a Milano. "Le relazioni sindacali accompagno i processi delle trasformazioni delle nostre imprese questa rimane una leva sociale anche per accompagnare le trasformazioni future. Noi abbiamo siglato il patto per la fabbrica a cui non e' stato dato corso, non per colpa nostra", ha detto Orsini, sottolineando che per questo "Confindustria punta a innovare le relazioni industriali, lavorando per l'introduzione del principio democratico della misurazione della rappresentanza. Sara' fondamentale fare questo e' dunque anche fondamentale consolidare le relazioni industriali e il confronto".

Ars

