Imprese: Orsini, Ires premiale e' coperta corta, servono meno chiusure e piu' soldi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 giu - 'Ci volevano piu' soldi per farla funzionare meglio. La coperta era corta e la verita' e' che abbiamo messo cosi' tante chiusure che non funziona. Allora sarebbe stato meglio lasciare l'Ace che era piu' veloce e piu' rapida: non serve chiudere il recinto ma allargarlo, serve metterci denari in una visione a lungo termine che premia gli investimenti. Credo che quella sia la via giusta'. Cosi' Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, parlando degli effetti dell'Ires premiale come incentivo alla patrimonializzazione delle imprese. 'Premiare chi investe, chi lascia i soldi nella propria azienda invece di darsi i dividendi e ci crede significa costruire un percorso che fa crescere il tessuto e il benessere del territorio: e' l'unica via' ha detto nell'intervento di chiusura del convegno su fisco e finanza come leve della crescita.

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(RADIOCOR) 17-06-26 18:13:50 (0679) 5 NNNN