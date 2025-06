Imprese: Orsini, da conflitti impatto su costi energia, fare azioni forti per imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rapallo, 14 giu - "Noi siamo per la pace. Io credo che qualsiasi guerra sia sempre un problema, soprattutto per le persone, quindi speriamo in una soluzione veloce, pero' purtroppo i segnali arrivati stanotte non fanno sperare in una soluzione in tempi brevi". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo alla 54esima edizione del convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo. "Vedremo anche i costi dell'energia, cosa succedera', abbiamo visto il rialzo del petrolio ieri, pensiamo che questi capitoli avranno un impatto, posto che gia' oggi l'energia per le imprese e' molto caro", ha detto, sottolineando che "e' ovvio che questi scenari di incertezza mettono le nostre imprese in difesa e di guardare agli investimenti con molta attenzione. Io l'ho detto varie volte, convincere i nostri imprenditori a cominciare a fare un investimento, e' come chiedere a un cassintegrato di comprare un'auto nuova. E' ovvio si riesce a convincerlo". Quindi, ha spiegato, "noi dobbiamo dare un boost pazzesco, per fare in modo che i nostri imprenditori, da subito, possano cominciare a investire, e soprattutto, far crescere l'attivita'. Servono azioni forti e bisogna farle subito".

Ars

