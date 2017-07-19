Imprese: Orsini, con caro energia a rischio 50.000 persone in 3 anni in distretto ceramico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 14 set - Sul fronte energetico, e in particolare per quanto riguarda i costi imposti dagli gli Ets, "nei confronti dell'Europa siamo critici", anche per quanto riguarda le ricadute sulle imprese del settore ceramico, tanto piu' che "non si e' ancora capito che, se continuiamo cosi', entro i prossimi tre anni rischiamo di perdere 50.000 persone in cinque comuni (dell'Emilia Romagna), quelli del distretto ceramico". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'assemblea pubblica di Confindustria Emilia.

"Oggi vediamo il gas che arriva a 80 euro al megavattora, perche' ci sono speculazioni finanziarie sul Ttf (title transfer facility, il mercato virtuale di riferimento per lo scambio del gas naturale in Europa, ndr), un mercato che non e' vigilato, dove non sappiamo chi c'e' dietro, e ancora non capiamo come mai qualcuno riesca a fare soldi sulle nostre spalle senza che si faccia nulla", ha detto il numero uno degli industriali. Questo, secondo Orsini, mette in evidenza uno dei problemi dell'Europa, ovvero "la poca capacita' di essere reattiva a quello che succede nel mondo, ai cambiamenti. Purtroppo in Europa ancora non riusciamo a risolvere gli shock del passato e stiamo ancora li' a cercare e a non dare delle risposte che siano veloci e rapide alle nostre imprese".

Ars.

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