Imprese: ok Urso ad Accordo programma area crisi Melfi, Potenza e Rionero Vulture

20 milioni di euro per progetti del territorio lucano (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 gen - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha approvato la stipula dell'Accordo di programma finalizzato alla riconversione e riqualificazione dell'area di crisi industriale complessa di Melfi, Potenza e Rionero Vulture che vede il coinvolgimento del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del lavoro, della Regione Basilicata e del Comune di Melfi.

Lo comunica il Mimit in una nota, specificando che sono stati stanziati 20 milioni di euro per progetti imprenditoriali nell'area e gli obiettivi del programma di riconversione, oltre alla tutela dell'occupazione a rischio e la creazione di nuove figure professionali, saranno indirizzati al rilancio dell'attivita' di ricerca industriale e allo sviluppo di iniziative imprenditoriali in grado di contribuire alle produzioni strategiche della regione, con particolare riguardo alla produzione di autoveicoli e mezzi di trasporto e alla sua componentistica quindi produzione di gomma, materiali tessili, chimici, plastiche, materiali avanzati, nanotecnologie, le applicazioni per la fotonica, meccanica, meccatronica, robotica, telecomunicazioni e componentistica energetica e in tutti quei settori qualificati per il processo di innovazione e transizione delle specializzazioni manifatturiere gia' presenti nell'area.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 17-01-24 09:11:54 (0197)PA 5 NNNN