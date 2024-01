Imprese: ok Urso ad Accordo programma area crisi Melfi, Potenza e Rionero Vulture -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 gen - Per quanto riguarda i fondi, in particolare, il Mimit, considerata l'importanza di rilanciare il territorio lucano ai fini dello sviluppo dell'economia regionale e del settore dell'automotive nazionale, ha stanziato 20 milioni di euro per i progetti imprenditoriali, mediante il ricorso al regime di aiuto della Legge 181/1989, misura volta alla salvaguardia dei livelli occupazionali e il recupero della capacita' produttiva dei territori. La Regione Basilicata compartecipa al programma con 8,7 milioni di euro. L'intervento agevolativo nazionale e gli strumenti agevolativi nell'area verranno gestiti da Invitalia che fornira' assistenza tecnica al Mimit.

Il territorio interessato - particolarmente colpito dalla crisi dell'automotive, il piu' rilevante settore di specializzazione manifatturiera della Basilicata sul quale gravano il ridimensionamento delle attivita' dello stabilimento Stellantis, la riconversione dei processi produttivi dovuta alla transizione verso l'elettrico e le relative difficolta' per le numerose aziende dell'indotto che si occupano di componentistica, trasporti, logistica integrata e servizi - comprende 49 Comuni della provincia di Potenza, in particolare: Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Atella, Avigliano, Balvano, Banzi, Baragiano, Barile, Bella, Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Filiano, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Laurenzana, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Muro Lucano, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Fele, Sant'Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Tolve, Trivigno, Vaglio Basilicata, Venosa, Vietri di Potenza.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 17-01-24 09:17:58 (0200)PA 5 NNNN