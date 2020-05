Imprese: Nomisma-Crif, chi traina Paese non perda slancio, altrimenti danni incalcolabili

E' quanto emerge dallo studio su aziende 'controvento' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mag - 'E' quanto mai fondamentale che il gruppo di imprese che traina il Paese riesca a non perdere troppo slancio. Se questo gruppo di testa dovesse arretrare in misurare rilevante, il danno sarebbe incalcolabile'. E' la conclusione a cui arriva lo studio di Nomisma e Crif dedicato alle imprese 'controvento', cioe' quelle capaci navigare in un'epoca di emergenza legata al coronavirus. Si tratta di un lavoro che identifica alcuni fattori strutturali che garantiscono alle aziende una maggiore propensione alla competitivita', quali ad esempio la localizzazione geografica, la dimensione d'impresa e l'appartenenza a determinati settori. Da queste considerazioni e' stato individuato un gruppo ristretto di imprese (4.829) in grado di navigare, appunto, controvento. Aziende che rappresentano il 6,8% delle imprese manifatturiere nel 2018, generano il 7,7% dei ricavi, il 12,3% di valore aggiunto e il 18,8% dell'ebitda. Quanto alla suddivisione geografica, in 'Controvento' cresce la rilevanza del tessuto produttivo delle regioni del Nord-est: Trentino +17% nel numero di imprese e +65% nei ricavi, Emilia Romagna +16% e +55%, Veneto +16% e +21%. 'La generazione e l'accumulo di un buffer di liquidita' e il mantenimento di una struttura finanziaria e patrimoniale solida diventano imprescindibili anche per fronteggiare eventuali situazioni di downturn, quale ad esempio l'attuale emergenza Covid-19'. In questo senso, le disponibilita' liquide 'generate e mantenute anche per esigenze finanziarie improvvise, sono diventate in questi mesi un polmone chiave per consentire la sopravvivenza stessa delle aziende'. Le imprese controvento, infine, hanno mostrato nell'ultimo triennio un rapporto tra cassa e debiti correnti crescente e che ha raggiunto il 50% a fine 2018 rispetto al dato mediano del 17% per l'universo delle imprese italiane. 'Cio' le mette chiaramente in una posizione di vantaggio nel sopravvivere in un contesto altamente critico e volatile quale l'attuale lockdown e nel riaccendere piu' facilmente i motori nella fase 2'.

