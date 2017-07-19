Imprese: Nocivelli (Confindustria), per rafforzare Made in Italy servono investimenti

Industria 5.0 e' tassello fondamentale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 nov - 'Il Made in Italy rappresenta un ecosistema ad alto valore industriale e immateriale: il paniere del 'Bello e Ben Fatto' conta 746 prodotti e genera oltre 170 miliardi di euro di export, con una crescita doppia rispetto all'export nazionale. Il potenziale aggiuntivo stimato e' di 28 miliardi. Per rafforzare l'export e la competitivita' servono interventi" su temi chiave come "il costo dell'energia e sostenere la ricerca e l'innovazione. Ma la parte fondamentale e' quella degli investimenti. E Industria 5.0 e' un tassello centrale per accelerare investimenti e transizione tecnologica, sulla quale le imprese fanno affidamento". Lo ha detto Marco Nocivelli, Vice Presidente di Confindustria per le Politiche Industriali e il Made in Italy, agli 'Stati Generali del Commercio Internazionale' organizzati da Forza Italia - Dipartimento Esteri a Torino. "In un contesto di rapida accelerazione tecnologica, la vera sfida e' possedere le tecnologie, non solo adottarle - ha spiegato - La proprieta' intellettuale e' ormai un pilastro della competitivita' europea: i settori ad alta intensita' di Ip generano il 47% del Pil Ue, quasi il 30% dell'occupazione e circa l'80% dell'interscambio commerciale". Le imprese "che detengono asset immateriali - ha proseguito registrano ricavi mediamente superiori del 40% e salari piu' alti del 22%".

L'Italia, "pur avendo aumentato del 18% le richieste di brevetto europeo nell'ultimo decennio, e' ancora dietro Germania e Francia". Per questo, "sono necessari maggiori investimenti in R&S e una maggiore cultura della brevettazione, soprattutto tra le Pmi. Confindustria - ha concluso - e' impegnata su questo con: un roadshow nazionale per diffondere la cultura della proprieta' industriale, l'Ip Education Plan (progetto condiviso con il con Maeci e MIMIT), i Digital Innovation Hub per condividere buone pratiche e mostrare applicazioni concrete'.

