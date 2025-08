Imprese: Nave (M5S), interrogazione su crediti R&S, da Governo dazi interni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 ago - "Abbiamo appena depositato in Senato un'interrogazione sull'ultimo ostacolo burocratico che sta emergendo a carico delle imprese, dopo le infauste iniziative governative di Transizione 5.0 e dell'Ires premiale, riguardante stavolta l'utilizzo del credito d'imposta ricerca e sviluppo, piu' volte toccato da modifiche normative". Lo comunica Luigi Nave (M5S), componente della Commissione Ambiente del Senato. "Nonostante elevati margini di incertezza interpretativa, e nonostante ci siano contenziosi non univocamente definiti - afferma in una nota - il ministero dell'Economia e l'Agenzia delle Entrate stanno andando in pressing su moltissime aziende, contestando la mancanza del requisito della 'novita' assoluta' dell'investimento e chiedendo indietro i soldi. Parliamo di investimenti fatti anche molti anni fa. A maggior ragione in questo contesto economico allarmante per l'Italia, con la crescita zero, la produzione industriale in calo da due anni e l'effetto dazi gia' molto impattante, non possiamo imporre alle imprese dazi interni, magari per far fare bella figura al Ministro Giorgetti sull'avanzo primario e fargli appuntare sulla giacca una bella coccarda contabile. Dobbiamo invece salvaguardare gli investimenti fatti in buona fede dalle aziende a garantire la certezza del diritto".

com-nep

(RADIOCOR) 01-08-25 11:36:03 (0301) 5 NNNN