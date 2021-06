Imprese: nasce Prestatech, piattaforma al servizio del credito digitale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 giu - I fondatori di Prestacap (Christian Nothacker, Luca Terragni e Lorenzo Giusti) assieme a Massimiliano Mastalia (ex. CCO di DEPObank), annunciano la nascita di Prestatech, l'innovativa piattaforma open Api al servizio del credito digitale, in grado di fornire soluzioni end-to-end di instant lending e servizi modulari facilmente integrabili all'interno di consolidati processi di credito in logica plug and play.

I quattro manager, supportati da una compagine di importanti investitori, dopo aver concluso con successo la riacquisizione di Prestacap, la piattaforma fintech europea dedicata ai prestiti alle imprese, si presentano sul mercato del credito con una nuova e innovativa soluzione per il credito: la piattaforma Prestatech, naturale evoluzione di Prestacap. Il profondo know how tecnologico, ereditato da Prestacap, assieme alla visione strategica del management, sono stati i driver principali che hanno portato alla creazione di Prestatech, un unicum sul mercato che offre alle banche soluzioni modulari, anche customizzate, basate su un nuovo paradigma del credito e che fanno leva su intelligenza artificiale, algoritmi e big data.

Prestatech, al suo esordio, puo' gia' contare su un Cliente del calibro di Intesa Sanpaolo, che ha scelto la piattaforma come partner per il data parsing per estratti conto e per il data enrichment dei flussi transazionali nell'innovativo progetto di credito digitale Smart Lending e come parte integrante del nuovo motore di rating della banca.

