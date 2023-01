Imprese: Movimprese, a Roma nel 2022 il tasso crescita piu' alto d'Italia (+1,77%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 gen - Nel 2022 a Roma si e' registrato il miglior tasso di crescita nazionale di imprese (+1,77%, piu' che doppio rispetto alla media nazionale del +0,79%). Lo rende noto Movimprese, l'analisi statistica della nati-mortalita' delle imprese condotta da InfoCamere, per conto di Unioncamere, secondo cui l'anno scorso, a Roma, ci sono state 26.564 iscrizioni a fronte di 18.565 cessazioni per un saldo attivo di +7.999 imprese. Il numero totale delle imprese registrate a fine dicembre 2022, a Roma e provincia, e' pari a 450.825 unita'. I dati della Capitale, prosegue la nota, aiutano il Lazio a essere la prima regione italiana per tasso di crescita delle imprese (+1,55%) e seconda (dopo la Lombardia) per saldo attivo: +9.526 nel 2022 (34.480 le iscrizioni a fronte di 24.954 cessazioni).

Com-Cel

(RADIOCOR) 27-01-23 13:17:39 (0308) 5 NNNN