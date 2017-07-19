Imprese: Mimit, 505 milioni per ricerca e sviluppo nelle Regioni del Mezzogiorno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 giu - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha destinato, con decreto del ministro Adolfo Urso, 505,8 milioni di euro alle imprese del Mezzogiorno per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ad alto contenuto innovativo. La misura riguarda Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Come specificato in una nota del Mimit, l'intervento si inserisce nella Strategia nazionale di specializzazione intelligente e mobilita 280 milioni di euro di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per la crescita sostenibile e 225,8 milioni di euro di contributi a fondo perduto derivanti da economie di precedenti programmazioni.

La misura riserva particolare attenzione alle Pmi e alle reti d'impresa, cui e' destinato il 60% delle risorse; di questa quota, il 25% e' riservato alle micro e piccole imprese.

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(RADIOCOR) 22-06-26 10:03:49 (0165) 5 NNNN