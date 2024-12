Imprese: Mimit, 500 mln per Contratti di sviluppo in tecnologie green e digitali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 dic - Per accedere agli incentivi dedicati, spiega la nota, i progetti d'investimento produttivo ed eventualmente di ricerca e sviluppo, presentati da una o piu' imprese, dovranno: realizzarsi presso un'unita' produttiva ubicata nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna; garantire il rispetto del principio Dnsh (principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali); riguardare ambiti diversi da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1058 del 2021 riportati nell'Allegato I al decreto; interessare i settori delle tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deeptech; tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette; biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici; contribuire a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione nei settori di riferimento; prevedere significativi avanzamenti tecnologici e la produzione delle tecnologie su scala commerciale.

Le spese ammissibili sono quelle indicate dal decreto 9 dicembre 2014 recante la disciplina dei Contratti di sviluppo, individuate all'articolo 15, relativamente ai progetti di investimento produttivo e all'articolo 22, relativamente ai progetti di ricerca e sviluppo. Inoltre, dovranno risultare conformi ai criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021 - 2027.

Per le sole nuove domande di agevolazione concernenti progetti di investimento produttivo coerenti con il Regolamento STEP potranno essere riconosciute le intensita' maggiorate previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale. Con successivo provvedimento direttoriale saranno stabiliti modalita' e termini di presentazione delle domande di agevolazione nonche' fornite le ulteriori specificazioni anche in riferimento alle caratteristiche dei programmi di sviluppo e alle spese ammissibili. La misura sara' gestita da Invitalia che, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, svolgera' l'istruttoria per l'ammissione alle agevolazioni.

Oltre alle nuove domande, al bando potranno accedere, previa presentazione di apposita istanza, anche le domande di Contratti di sviluppo gia' presentate il cui iter risulti sospeso per carenza di risorse finanziarie.

