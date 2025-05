Imprese: Merz, bene pacchetto semplificazione Omnibus, ma direttiva 'due diligence' va ritirata

Gli obblighi sulla catena di approvvigionamento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 9 mag - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha indicato che la semplificazione regolamentare e' un obiettivo fondamentale per la competitivita' europea e ha fatto un esempio preciso: 'Non risparmieremo energie su questo, bene il pacchetto Omnibus per la semplificazione, ma occorre andare oltre, certe direttive come quella sulla 'diligenza dovuta' vanno ritirate'. Si tratta della direttiva sulla 'due diligence' che richiede alle grandi aziende che operano in Europa e nel mondo di monitorare attentamente la propria catena di approvvigionamento e le operazioni per individuare e gestire i potenziali impatti negativi sull'ambiente e sui diritti umani. La direttiva e' gia' stata semplificata ed e' attualmente in fase di negoziazione tra i colegislatori.

