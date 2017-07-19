Imprese: mercato globale formazione verso 700 mld entro 10 anni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 dic - Veronica Comi, direttore generale della Fondazione regionale della Lombardia per la ricerca biomedica, afferma in una nota che 'la capacita' di apprendimento risulta un vantaggio dinanzi ai propri competitor'. Comi porta l'esempio della Fondazione, dove viene chiesto ai dipendenti di indicare le proprie necessita' formative tramite le quali - dopo confronti interni con il cda - viene definito 'un piano specifico con percorsi formativi su misura', in quanto 'un dipendente che viene ascoltato e formato, risulta piu' stimolato a crescere e, di conseguenza, a far crescere la realta' per cui lavora'.

Guardando ai prossimi anni, le prospettive di crescita del settore sono legate soprattutto all'integrazione tra intelligenza artificiale e nuove tecnologie immersive.

Secondo uno studio di EinPressWire, infatti, stanno emergendo software di tipo "AI-addicted" capaci di "fornire vere e proprie training experience attraverso l'aiuto di un'altra tecnologia di grande valore ed impatto quale la realta' virtuale". In Irlanda, viene citato un sistema che analizza periodicamente le carenze dei dipendenti e fornisce indicazioni operative ai responsabili delle risorse umane su come intervenire, consentendo aggiornamenti mirati.

