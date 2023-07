Imprese: Meloni, transizione ecologica non puo' smantellare nostra economia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 lug - 'Per avviare la transizione ecologica non possiamo smantellare l'economia e le nostre imprese' perche' 'la sostenibilita' ambitale deve andare di pari passo con quella sociale ed economica'. Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea annuale di Assolombarda, in corso a Milano.

Dopo aver ascoltato, seduta in prima fila in platea, l'intervento del presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, la premier ha lasciato la sala senza rilasciare dichiarazioni a margine. Sono presenti in platea per l'assise annuale oltre 1.800 imprenditori.

