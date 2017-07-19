Imprese: Meloni, Italia non competera' mai su quantita', la qualita' e' un'altra cosa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 nov - "L'Italia e' una nazione che non competera' mai sulla quantita' del prodotto.

L'Italia e' una nazione che compete sulla qualita' del prodotto, che e' un'altra cosa". Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento, ieri sera in Veneto, alle celebrazioni per l'anniversario della Cgia di Mestre.

"Per avere la qualita' di quel prodotto devi essere legato a quel territorio, devi essere legato a quell'identita'. Devi sapere trasmettere, trasformare, rilanciare quello che ti rende unico al mondo. L'Italia ha costruito la sua forza per questo, non perche' ha un sistema produttivo come puo' essere la sovraccapacita' produttiva cinese. Noi siamo completamente un altro tipo di sistema e lo dobbiamo preservare. Ed e' il motivo per cui oltre alla piccola impresa, il sostegno all'impresa artigiana per noi fa la differenza. Io ho detto piu' volte che per noi le imprese artigiane e gli artigiani sono dei beni culturali viventi. Qualcosa di piu', perche' a volte i beni culturali sono una cosa museale, stanno li', li guardi, ma non si rilanciano nel futuro. E invece voi sapete trasformare quel bene culturale, trasferirlo di generazione in generazione e questo ha fatto, un pezzo sostanziale, della forza del nostro sistema produttivo".

fil

(RADIOCOR) 19-11-25 16:43:34 (0507)GOV 5 NNNN