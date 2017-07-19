Imprese: Meloni, il Governo e' amico del tessuto produttivo

Prevalenza pmi e' peculiarita' da preservare (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 nov - "Questo e' un Governo che si considera amico del mondo produttivo, del tessuto produttivo". Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento, ieri sera a Mestre, alle celebrazioni per l'anniversario della Cgia.

"Non banalmente - ha spiegato la premier - per una questione di consenso. Per anni abbiamo ascoltato una politica che ci raccontava che si poteva creare lavoro per decreto e si poteva creare ricchezza per decreto. Come se lo Stato avesse la facolta' di creare ricchezza. Lo Stato non crea ricchezza.

La ricchezza viene creata, in qualsiasi societa' al mondo, dalle imprese e dai lavoratori. Quello che lo Stato puo' e deve fare e' mettere quelle imprese e quei lavoratori in una condizione di competere al meglio e di fare del loro meglio.

Quindi noi siamo amici, ci consideriamo amici del tessuto produttivo perche' abbiamo un interesse a farlo. Se voi riuscite a lavorare nel migliore dei modi, le cose vanno bene per questa nazione. Abbiamo cercato di dimostrarlo con tanti provvedimenti che non staro' a elencare. Abbiamo dimostrato che crediamo nel nostro tessuto produttivo, che ha una sua peculiarita', che io credo noi dobbiamo preservare. Non vuol dire - ha precisato Meloni - investire sul nanismo delle imprese italiane, vuol dire rendersi conto di quanto quel tessuto produttivo fatto prevalentemente di piccole e medie imprese, di micro imprese, fa la differenza, per la sua capacita' di rimanere ancorato al territorio, legato alla sua identita' e di trasferire quell'identita'".

