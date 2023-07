Imprese: Meloni, a breve 'chips act' italiano, piu' competitivi su hi-tech

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 lug - 'A breve vareremo il Chips act italiano, che si inquadra nel Chips act europeo che da' obiettivi importanti'. Cosi' la premier Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea annuale di Assolombarda, in corso a Milano. La politica dei semiconduttori, spiega, 'si inserisce in un piano piu' ampio per rendere l'Italia sempre piu' competitiva' e 'il ramo hi-tech ha bisogno di un'evoluzione per attirare imprese dall'estero ed evitare fughe dall'Italia'.

