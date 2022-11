Imprese: Mediobanca, alla bresciana Copan il primato delle medie piu' dinamiche

leader mondiale nella produzione di tamponi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 nov - Copan Italia e' l'azienda piu' dinamica del nostro paese tra quelle del Quarto Capitalismo italiano, ossia quelle della fascia dimensionale intermedia nel sistema economico italiano. Si tratta di aziende che nel 2021 hanno realizzato un incremento delle vendite pari almeno al 20% sul 2020 e al 40% sul 2019 e un'incidenza del risultato sul fatturato pari almeno al 4% negli esercizi 2019 e 2021. Queste aziende virtuose sono state ordinate in base a un Indicatore Globale di Performance calcolato al fine di analizzarne i profili reddituali, patrimoniali e di efficienza. E' quanto emerge dalla 57esima edizione dello studio sulle Principali Societa' Italiane dell'Area studi Mediobanca. Copan Italia (Brescia) e' leader mondiale nella produzione di tamponi per la batteriologia e di sistemi per la biologia molecolare. Nel 2021, grazie agli investimenti avviati nel corso dell'anno precedente, e' riuscita a fronteggiare l'ulteriore aumento della domanda e a rispondere alle nuove esigenze in campo diagnostico, realizzando un fatturato pari a 395 milioni di euro in incremento del 179,2% rispetto al 2019. Le sue esportazioni contano per l'84,2% del fatturato. L'Ebit Margin e' pari al 36,9%. Al secondo posto tra le piu' dinamiche c'e' Technoprobe (Lecco), innovativo produttore di 'probe card' (schede sonda), dispositivi hitech per testare il funzionamento dei chip durante il loro processo di costruzione per i settori della telefonia, dei computer e dell'automotive. Il fatturato 2021, pari a 392 milioni di euro, ha registrato un incremento del 104,7% rispetto al 2019, grazie all'acquisizione di nuove quote di mercato. Le esportazioni coprono il 97,5% delle vendite e sono rivolte prevalentemente verso Asia e America. L'Ebit Margin e' pari al 37,1%. Al terzo posto Arturo Salice (Como), operatore del comparto legno-arredo, produce cerniere per mobili. I ricavi 2021, pari a 145 milioni di euro, hanno registrato un incremento del 58,9% grazie alla flessibilita' produttiva e alla costante ricerca di prodotti innovativi. La quota export e' pari al 78%, l'Ebit Margin al 25,4%. Sono in top 10, Sicit Group, U-Power Group, Omer, Novabell - Ceramiche Italiane, Trafileria A. Mauri e Figli, La Regina di San Marzano di Antonio Romano e Immerfin.

