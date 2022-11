Imprese: Mediobanca, a Poste Italiane il primato rosa per l'occupazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 nov - Poste Italiane, oltre a essere la societa' italiana con piu' dipendenti e il primo datore di lavoro in Italia, si contraddistingue anche per l'alto numero di dipendenti donne occupate: 64,4mila ovvero il 53% del totale. A fine 2021, Poste Italiane ha 121.423 dipendenti (-2,6% sul 2020), tutti nel impiegati sul territorio nazionale. E' quanto emerge dalla 57esima edizione dello studio sulle Principali Societa' Italiane dell'Area studi Mediobanca. Dal punto di vista dell'occupazione femminile, l'incidenza piu' alta ce l'ha il gruppo Calzedonia: le donne sono il 90% dei dipendenti (circa 36.700), segue Almaviva con il 63,2% (circa 28.200). Come numero di dipendenti, Poste Italiane e' seguita in classifica da Ferrovie dello Stato (81.906, +0,6%). Sopra le 50mila unita' troviamo anche Edizione (68.922, +19,6%), Enel (66.279, -0,7%) e Leonardo (50.413, +1,1%). Appena sotto la soglia delle 50mila unita' Telecom Italia (47.930, -2,4%).

Poste Italiane e' prima anche nella graduatoria dei maggiori 'datori di lavoro' sul solo territorio italiano, seguita ancora da Ferrovie dello Stato che ha 72.900 dipendenti in Italia (l'89% del totale), e da Telecom con poco piu' di 38.300 unita' a fine 2021, seguita da Leonardo (31.700), Enel (30.300), Superit-Esselunga (25.410 dipendenti tutti nazionali) e Eni con circa 20.600, ultimo gruppo sopra le 20mila teste in Italia. Considerando inoltre le aziende che ruotano nell'orbita Agnelli-Elkann incluse nella graduatoria, il personale impiegato aggregato e' pari a circa 67mila unita'.

