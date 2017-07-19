Imprese: Marchesini (Confindustria), manifattura sia al centro, e' momento del fare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 03 set - "Viviamo in tempi difficili, con scarsa visibilita' sul futuro. In Italia e in Europa bisogna concentrarsi sull'industria e la manifattura. Non c'e' sviluppo senza imprese efficienti e non c'e' coesione sociale senza lavoro tutelato". Lo ha detto Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria, responsabile per il lavoro e le relazioni industriali, a margine della 12esima edizione di Farete, la due giorni di networking dedicata alle imprese, promossa e organizzata da Confindustria Emilia a BolognaFiere. "Sono temi di cui stiamo discutendo in modo proficuo anche con i sindacati. Questo e' il momento del fare, dell'avere una linea comune, non e' il momento di contrapposizioni", ha detto. La difficolta' del momento e' data anche dalle crescenti tensioni geopolitiche ed economiche, commerciali in particolare: "Il contrasto tra Stati Uniti e Cina e' causa di indeterminatezza e difficolta', forse anche per via del nuovo approccio dell'amministrazione americana. Bisogna pero' fare il contrario, servono accordi tra i Paesi che credono in un commercio libero, equo e regolato. In Europa ci sono problemi da affrontare, alcuni endemici e altri esterni. Bisogna lavorare insieme per risolverli. C'e' tanto da fare, ma noi siamo imprenditori e crediamo nel futuro", ha detto.

