Imprese: Loconte (Step Italy), 'preservare valore tramite passaggio generazionale'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 ott -'Il passaggio generazionale, ove non adeguatamente gestito, e' un momento di possibile criticita' ma, contemporaneamente, puo' rappresentare una grande opportunita' per organizzare le imprese familiari con modelli gestionali sani ed efficienti in grado, anche attraverso idonei strumenti giuridici e un'adeguata strategia fiscale, di preservare il valore dell'azienda nell'interesse della famiglia e di tutti gli stakeholders' ha sottolineato Stefano Loconte, presidente Step Italy, in vista del prossimo convegno Family Business Meeting 2025 del 30 ottobre a Bologna. 'I professionisti sono chiamati a raccogliere la sfida del mercato ed a dotarsi nelle competenze necessarie a creare valore aggiunto per le famiglie. La valorizzazione del settore Family Business passa anche dall'individuazione e implementazione degli strumenti legali piu' efficienti per realizzare corrette strategie legate al trasferimento delle aziende di famiglia nell'ottica della protezione del valore'.

