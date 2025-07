Imprese: Intesa Sp, bene Italia su robot industriali, indietro su Ai

Investimenti sono cruciali, soprattutto in tecnologia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 lug - Per la manifattura italiana sono 'cruciali' gli investimenti, 'soprattutto in tecnologia'. Se l'Italia e' ben posizionata per installazioni di robot industriali: secondo l'ultimo report World Robotics della Federazione Internazionale di Robot Industriali, nel 2023 sono state oltre 500mila le installazioni di robot industriali a livello globale (lo stock mondiale e' di oltre 4 milioni), e' ancora contenuto invece l'utilizzo dell'intelligenza artificiale: la quota di imprese che ne fa utilizzo e' l'8% contro una media europea del 10,6% (questo differenziale e' condizionato dall'elevato peso delle piccole imprese nel tessuto produttivo italiano).

Tra il 2023 e il 2024 la percentuale e' aumentata di circa 3 punti percentuali per l'Italia (+4 % per l'Ue), e il trend e' destinato a crescere anche nei prossimi anni, sia tra grandi che piccole imprese. Da un'indagine su 1.500 imprese italiane condotta da Intesa Sanpaolo con BI-REX e SMACT, finalizzata ad analizzare lo stato di avanzamento del 4.0 e le sue modalita' di implementazione, emerge che i principali obiettivi raggiunti (indicati da oltre la meta' delle imprese 4.0 intervistate) riguardano in generale l'efficientamento dei processi produttivi. Spiccano in particolare l'automazione dei processi, il monitoraggio/controllo dei processi utilizzando sensori/devices elettronici che consentono di monitorare i macchinari connessi, e l'aumento della velocita' di produzione. Vantaggi significativi sono ottenuti anche in termini di innovazione, risparmio energetico e sicurezza lavorativa. Robotica e analisi dati sono le principali tecnologie adottate.

