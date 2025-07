Imprese: Intesa Sp, bene Italia su robot industriali, indietro su Ai -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 lug - Nel dettaglio, dei dati, l'analisi sulla diffusione delle diverse tecnologie avanzate nell'industria manifatturiera (imprese con almeno 10 addetti) mostra una maggiore diffusione di cloud computing per le imprese italiane (oltre il 60% delle imprese) rispetto alla media Ue27 (45%). Per l'Italia e' la tecnologia piu' diffusa, seguita dall'utilizzo di software gestionali (ERP, CRM, Business Intelligence) per l'integrazione dei processi interni che e' stata attivata dal 57,8% delle imprese, un dato leggermente migliore rispetto alla media europea (56,8%). Guardando all'Ai, Il dettaglio settoriale evidenzia un'elevata eterogeneita': si posiziona meglio l'elettronica (con circa il 16% delle imprese che ne fa utilizzo), mentre e' piu' in ritardo il sistema moda (4,6%). Emergono differenze piu' elevate tra Italia e Ue nei settori a medio-alta tecnologia: elettronica, mezzi di trasporto, meccanica ed elettrotecnica.

Dalla ricerca emerge inoltre che innovare e adottare tecnologie avanzate ha un impatto positivo sulle performance delle imprese. L'analisi sul campione di imprese intervistate nell'indagine mostra infatti che le imprese con un'intensita' digitale e green medio-alta mostrano migliori risultati in termini di crescita del fatturato rispetto a quelle meno evolute dal punto di vista tecnologico. Si tratta di imprese che si caratterizzano per un profilo innovativo ben articolato e strutturato, che utilizzano piu' tecnologie avanzate, applicate in molteplici ambiti della catena del valore con un'attenzione anche alla sostenibilita' ambientale. Queste imprese ottengono anche migliori risultati in termini di produttivita', con un valore aggiunto per addetto pari a 86mila euro (versus i 76 mila delle imprese con intensita' digitale e green piu' bassa). Oltre il 45% delle imprese indica inoltre che continuera' ad investire in R&S nei prossimi anni, anche in nuovi prodotti e digitalizzazione. L'impegno in innovazione sara' accompagnato da investimenti sul capitale umano, in particolare nuove assunzioni e formazione. Va vinta infine la sfida dell'accompagnamento generazionale: la propensione a investire in tecnologia aumenta sensibilmente quando nel board dell'impresa e' presente almeno un amministratore con meno di 40 anni.

