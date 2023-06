Imprese: Intesa Sp, +13,5% export 2022 nei distretti Triveneto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 28 giu - Nel 2022 ammontano a 42,2 miliardi di euro le esportazioni dei distretti di Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, in aumento di 5 miliardi di euro rispetto al 2021, pari a +13,5% a prezzi correnti. L'area del Triveneto si conferma come una delle piu' rilevanti in termini di esportazioni (il 27,5% del totale nazionale), sebbene la crescita complessiva nel 2022 sia stata lievemente inferiore rispetto al dato nazionale (+14,2% sul 2021). La migliore performance regionale in termini di crescita spetta al Friuli-Venezia Giulia, +17,9% sul 2021 (pari a +491,6 milioni di euro), seguita dal Veneto che fa registrare un +14,2% (pari a +4,2 miliardi di euro) e infine il Trentino-Alto Adige a +6,8% (pari a +345,9 milioni di euro). Nel 2022 globalmente i distretti del Triveneto hanno superato i livelli di export registrati nel pre-pandemia (+21%): nello specifico il Friuli-Venezia Giulia migliora i dati del +36,7%, il Veneto del +20,7% e il Trentino-Alto Adige del +14,5%.

In uno scenario di rallentamento globale dell'economia, il quarto trimestre del 2022 e' stato caratterizzato da una sostanziale tenuta commerciale nei mercati esteri delle imprese distrettuali del Triveneto, che hanno segnato un +9,2% rispetto allo stesso periodo del 2021. Negli ultimi tre mesi dell'anno si e' registrata una crescita pari al 10% per il Veneto, 8% per il Friuli-Venezia Giulia e 5,1% il Trentino-Alto Adige.

Nel 2022 la dinamicita' dell'export dei distretti del Triveneto e' stata supportata dal buon andamento dell'Occhialeria di Belluno (3,6 miliardi di euro, in aumento di 656,8 milioni di euro sul 2021), dall'Oreficeria di Vicenza (2,1 miliardi di euro, in aumento di 392,5 milioni di euro) e dalla Meccanica strumentale di Vicenza (2,6 miliardi di euro, in aumento di 359,0 milioni di euro). In Friuli-Venezia Giulia da evidenziare la brillante performance del Mobile e pannelli di Pordenone (1,5 miliardi di euro, in aumento di 302,3 milioni di euro), mentre in Trentino-Alto Adige la Meccatronica di Trento ha registrato un balzo in avanti rispetto allo scorso anno con 1,5 miliardi di esportazioni, in aumento di 217,9 milioni di euro.

