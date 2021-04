Imprese: indagine EY, 66% fiduciose nel futuro, il 53% mantiene investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 apr - Il 66% delle aziende italiane mostra fiducia e guarda con ottimismo al futuro, tra queste circa il 53% non ha previsto una riduzione del proprio piano di investimenti (35%) o lo ha integrato con nuove e diverse tipologie di investimenti a seguito della pandemia da Covid-19 (18%), mentre il 14% lo ha perfino potenziato. Lo rileva una recente indagine di EY, leader mondiale nei servizi professionali per le aziende, emerge un chiaro segnale di speranza. Circa il 40% delle aziende ha previsto nel proprio business plan investimenti in innovazione di prodotto e digitalizzazione. A tal proposito, tutte le realta' intervistate dichiarano inoltre di voler concentrare le proprie risorse sulla digital transformation, con particolare attenzione alla digitalizzazione dei processi (57%) e all'omnicanalita' (25%) cosi' da anticipare i trend e garantire un significativo vantaggio competitivo quando la ripresa sara' generalizzata. Diventare e restare sostenibili e' inoltre uno dei fattori chiave nei diversi settori di mercato. Infatti oltre il 30% dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato di aver incluso nel proprio business plan investimenti legati alla sostenibilita' sia in ambito sociale sia in ambito climatico.

