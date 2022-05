Imprese: Inapp, in Italia 72 Digital Innovation Hub -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mag - In Europa la maggior parte dei DIH fornisce servizi per la costruzione di ecosistemi, scouting, brokeraggio, networking (514), promozione di ricerche collaborative (494), l'istruzione e lo sviluppo delle competenze (490). Rispetto alla specializzazione tecnologica, emerge una prevalenza della cosiddetta internet of things (477) seguita da intelligenza artificiale (409), big data e analisi e gestione dei dati (376), robotica (368). La loro diffusione territoriale non dipende dal Pil prodotto: in Italia, infatti, troviamo tra i primi posti regioni piu' sviluppate come l'Emilia Romagna (10), la Lombardia (9) e il Veneto (7) ma anche regioni del Sud come la Campania (6). La maggior diffusione si riscontra laddove e' maggiore la concentrazione di microimprese e di imprese ad alto tasso di crescita: in questo caso si conferma il dinamismo delle regioni del Nord-Est, ma si evidenzia al contempo un risultato maggiore in alcune regioni del Sud rispetto ad altre del Centro e del Nord Ovest. 'Se e' vero che la crisi pandemica ha determinato uno shock della domanda e dell'offerta nella maggior parte dei settori - rileva Sebastiano Fadda, presidente Inapp - non possiamo non rilevare come abbia anche accelerato alcuni processi di innovazione che possono rappresentare un'opportunita' per ripensare i processi produttivi e organizzativi. Investire in innovazione puo' rappresentare una scorciatoia nel recupero dei divari territoriali'. I DIH italiani si caratterizzano per modelli di governance variegati e perlopiu' basati su collaborazioni pubblico-privato; l'Italia risulta essere, come la Germania, piu' specializzata nel settore manifatturiero e con bassa specializzazione nel settore energia.

bab

(RADIOCOR) 12-05-22 10:48:37 (0272) 5 NNNN