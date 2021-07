Imprese: in Germania operano 1.670 aziende italiane, 59 mld ricavi

Ricerca della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 lug - In Germania operano 1.670 aziende italiane con 104.000 addetti e 59 miliardi di euro di fatturato. Questi alcuni numeri della ricerca 'Il valore delle aziende italiane in Germania', realizzata dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo per la Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien), volta a quantificare la presenza su suolo tedesco delle imprese a controllo italiano e il loro contributo all'economia locale. Se si guarda agli investimenti esteri dei Paesi europei, la Germania e' la seconda meta degli imprenditori italiani, con una quota del 10,8% sul fatturato totale realizzato dalle controllate estere italiane nel mondo (59 miliardi su 546,2 secondo i dati Eurostat). Nello specifico, sono 1.670 le aziende italiane che operano su territorio tedesco (il 7% del totale delle controllate estere italiane), per 104mila addetti che appartengono per il 61% al mondo dei servizi e per il restante 39% al manifatturiero. La Lombardia e' la prima regione di provenienza geografica delle imprese, seguita da Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Trentino-Alto Adige.

Prendendo in esame il fatturato complessivo delle controllate estere attive in Germania, la quota italiana e' pari a circa il 2%, ma aumenta per la distribuzione all'ingrosso (4,4%), i trasporti (2,5%) e per alcuni settori manifatturieri, quali i prodotti e materiali da costruzione (6%), l'elettrotecnica (4,2%), la metallurgia e i prodotti in metallo (3,9%). Lo spaccato per classi di fatturato vede un 44% di grandi imprese e un 20% di piccole, da confrontarsi, rispettivamente, con percentuali del 19% e del 43% nel campione complessivo delle controllanti di imprese estere italiane. Restringendo il perimetro di osservazione al settore manifatturiero, le controllanti di imprese italiane su suolo tedesco spiccano per una maggiore diffusione di marchi (sono detenuti dal 62,1% delle imprese, contro il 41% nel campione totale delle controllate estere italiane), brevetti (58,5% contro 36,4%) e certificazioni ambientali (27,8% contro 19,5%), a indicarne l'elevato profilo strategico-competitivo. 'Lo studio presentato oggi conferma la centralita' della Germania nelle attivita' e negli investimenti delle imprese del nostro Paese. Forti di un rapporto consolidato di co-produzione con i partner tedeschi, le aziende italiane attive in Germania contribuiscono ad alimentare un ecosistema produttivo che genera valore per l'economia tedesca attraverso la qualita' dei loro prodotti e servizi', ha commentato Joerg Buck, consigliere delegato della AHK Italien.

