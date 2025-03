Imprese: il 97% e' soddisfatto delle competenze dei rifugiati assunti-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mar - Tra le aziende che hanno assunto rifugiati, inoltre, secondo la survey globale del progetto Talent Beyond Boundaries, si registra una retention rate del 93% nel primo anno. Il 72% delle imprese, tra i vantaggi sottolinea l'opportunita' di avere un forte impatto sociale, il 69% vede aumentare la diversita' in azienda grazie all'inserimento di rifugiati, e il 63% delle aziende pensa cosi' di aggiungere nuovi approcci e prospettive in azienda. Tra le motivazioni nell'assumere un rifugiato in azienda attraverso programmi di mobilita' lavorativa, il 54% segnala di soddisfare gli obiettivi di responsabilita' sociale di impresa in concreto, il 53% lo motiva con una passione personale per supportare i rifugiati e il 51% pensa cosi' di creare una pipeline di talenti per soddisfare le future necessita' di competenze. Inoltre il 28% pensa di raggiungere cosi' gli obiettivi di diversita' e inclusione. Daniele Albanese Head of Eu Programs di Talent Beyond Boundaries sottolinea: "Sono programmi che vengono svolti come formazione nei paesi di partenza e poi i lavoratori verranno inseriti in Italia. Al momento abbiamo dei programmi attivi sull'Information Technology dall'Uganda, sulla cantieristica navale dall'Egitto e sull'oreficeria dalla Giordania, e' stato di recente presentato dalla Colombia un programma per operatori aeroportuali in Italia e sono in corso di presentazione alcuni programmi sulla sanita' e sugli autisti che sono professionalita' necessarie richieste dal mercato del lavoro italiano. E' un modello replicabile, le persone entrano con un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed un visto per lavoro quindi e' aperto a chiunque. E c'e' sempre maggior richiesta per questi programmi train to hire quindi di formazione per l'inserimento mirato lavorativo in piu' settori dopo il successo di questi progetti pilota". Cosi' Riccardo Donelli, partner di PwC: "La preoccupazione delle aziende e' massima sul tema delle skills soprattutto in Italia, e queste soluzioni sono altamente replicabili. I metodi tradizionali con cui si cercano le competenze segnano il passo perche' sono ancorati a un mondo piu' stabile, quindi attraverso queste iniziative si scoprono delle risorse nuove come quella dei rifugiati".

Ann

(RADIOCOR) 17-03-25 12:44:29 (0318) 5 NNNN