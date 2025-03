Imprese: il 97% e' soddisfatto delle competenze dei rifugiati assunti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mar - Il 97% delle imprese che assume rifugiati valuta in maniera soddisfacente o piu' che soddisfacente le competenze tecniche e le soft skills dei candidati. E il 64% sottolinea come cosi' si colmano competenze che non possono essere soddisfatte localmente. Sono alcuni dati che emergono dalla survey globale del progetto 'ReadyForIT - Labor Pathways for Refugees' di marzo 2025, ideato da Fondazione Italiana Accenture Ets e guidato da Unchr, Agenzia Onu per i Rifugiati, insieme alla Fondazione stessa, a Diaconia Valdese, Talent Beyond Boundaries, Pathways International, all'International Trade Centre - Itc (Agenzia Tecnica Onu/Omc) e all'Unione Industriali di Torino. La presentazione dei dati e' avvenuta all'evento "Talenti senza confini | Le opportunita' derivanti dall'inclusione dei rifugiati nel mondo del lavoro" che si tiene oggi presso la Torre PwC Milano, e fa parte delle iniziative che PwC Italia mette in campo per favorire dialogo e confronto sui principali temi in ambito D&I. Illustrati anche i dati di Unchr Italia "Welcome 2024, Working for Refugee Integration nel 2024: un anno da record per l'inclusione lavorativa dei rifugiati" relativo all'inclusione lavorativa delle persone rifugiate in azienda.

E con Fondazione Human Age Institute Ets di ManpowerGroup e' stata approfondita la missione e le attivita' della Fondazione nel favorire l'employability delle persone in situazioni di fragilita' o svantaggio che hanno bisogno di supporto per avvicinarsi al mercato del lavoro. In particolare, si e' parlato del premio Welcome - Working for Refuguee Integration che Manpower ha ricevuto per il terzo anno da Unhcr. In un anno ha infatti attivato oltre 2.900 contratti di lavoro con persone rifugiate, con il supporto della Fondazione Human Age Institute Ets.

Ann

(RADIOCOR) 17-03-25 12:40:16 (0314) 5 NNNN