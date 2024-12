Imprese: Icf Italia, in 2025 +47% investimenti in coaching aziendale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 dic - Nel 2025 aumenteranno del 47% gli investimenti in coaching aziendale.

E' quanto emerge dalla ricerca realizzata da Icf Italia, il capitolo italiano della piu' grande associazione di coach professionisti a livello mondiale, in collaborazione con Format Research. In particolare, secondo lo studio, nel 2024, le imprese italiane si trovano di fronte a due priorita' urgenti: aumentare la produttivita' per competere globalmente e migliorare il benessere interno per attrarre e trattenere i talenti. Il coaching aziendale risponde a entrambe queste esigenze ma, secondo l'indagine, solo il 20% delle imprese dichiara di conoscerlo in modo approfondito, mentre il 44% non ha alcuna familiarita' e il 36% ne ha solo sentito parlare. Il panorama globale, invece, mostra dati differenti: la 2022 Icf Global Consumer Awareness Study, svolta su un campione di persone ad ampio spettro, mostra che il 73% degli intervistati a livello mondiale dichiara di avere una certa familiarita' con il coaching, un aumento significativo rispetto al 51% rispetto al 2010, evidenziando un maggiore riconoscimento della professione nei mercati piu' avanzati.

Ad ogni modo, nonostante le attuali difficolta', lo studio rivela segnali positivi: nel biennio 2024-2025, il 34,2% delle imprese prevede di avviare iniziative di miglioramento delle performance e valorizzazione del personale, rispetto al 23,3% del 2022-2023, mostrando un interesse crescente per strumenti che migliorano le performance e il benessere lavorativo.

