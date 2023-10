Imprese: Guidesi, puntiamo su filiere per sostenere competitivita'

Cosi' l'assessore allo Sviluppo economico della Lombardia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Monza, 31 ott - La Regione Lombardia punta a sostenere le imprese, anche facendo leva sulle filiere, a favore delle quali e' stato lanciato un nuovo bando da 34 milioni di euro. "Siamo convinti che una pianificazione strategica settoriale ci consentira' di anticipare i tempi e di certificare le nostre leadership.

Capofila, fornitori, universita' e centri di innovazione insieme verso il futuro con il sostegno di Regione", ha detto l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, durante la terza tappa del roadshow organizzato da Regione Lombardia e in corso a Monza, durante il quale si parla di artigianato e di edilizia, per tracciare i prossimi passi da compiere per rafforzare la competitivita'. "E' una strategia vincente, anche per sostenere la competitivita', basti pensare che in pochi mesi si sono ricostituite 45 filiere che contano complessivamente oltre 900 soggetti tra imprese, universita', centri di ricerca e istituti di credito e che sono presenti in tutte le 12 province lombarde", ha detto Guidesi, sottolineando che "di queste l'86% dichiara come obiettivo quello dell'innovazione e della sostenibilita' e il 34% ha per oggetto un progetto specifico di sostenibilita' ed economia circolare" e che "mediamente il 'partenariato' si compone di 20 soggetti".

Ars

(RADIOCOR) 31-10-23 11:25:23 (0351) 5 NNNN