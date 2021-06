Imprese: Giorgetti firma decreti per 9 accordi sviluppo e programma per 286 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 giu - Giorgetti, ricorda la nota del ministero, aveva gia' autorizzato lo scorso mese di aprile un accordo per l'innovazione per un investimento complessivo di 18 milioni di euro, con le Regioni Lombardia e Sicilia e le aziende STMicroelectronics, Fca Italy e Comau, per la realizzazione di un progetto innovativo nel settore delle produzioni microelettroniche.

I progetti autorizzati con gli accordi di sviluppo riguardano: il potenziamento ed efficientamento delle linee di produzione delle societa' Salumificio Fratelli Beretta S, CIM Alimentari S.p.A. e Bresaole Del Zoppo - tutte facenti parte del 'Gruppo Beretta' ed operanti nel settore della trasformazione della carne. Gli investimenti complessivamente previsti ammontano a circa 24,8 milioni, a sostegno dei quali il Mise mette a disposizione circa 9,45 milioni di agevolazioni. Con la realizzazione del programma, l'incremento occupazionale complessivamente previsto per le tre aziende e' di 74 unita' lavorative. Poi l'ampliamento e l'innovazione del sito di produzione della Heineken Italia di Assemini (Cagliari) che consentira' un incremento occupazionale diretto di 25 risorse. Il programma di investimenti prevede spese per oltre 70 milioni a fronte delle quali il Mise destina 14,2 milioni. L'ampliamento del complesso industriale della Orogel sito nel comune di Cesena con investimenti previsti per circa 25 milioni che consentiranno di incrementare l'occupazione, nel sito romagnolo, di circa 30 unita' lavorative nell'anno a regime.

L'agevolazione messa a disposizione dal Mise a supporto di tale intervento ammonta a 8,65 milioni. Un programma di sviluppo industriale finalizzato all'efficientamento del ciclo produttivo degli stabilimenti di proprieta' della A.I.A. Agricola Italiana Alimentare - societa' leader nel settore agroalimentare, parte del 'Gruppo Veronesi' con un incremento occupazionale di 78 unita' lavorative. Gli investimenti complessivi generati dalla realizzazione del programma ammontano a quasi 25 milioni, a fronte dei quali il Mise mette a disposizione 12 milioni. La realizzazione di un progetto di investimento finalizzato ad incrementare la capacita' produttiva dello stabilimento della Mister Pet sito in Traversetolo (Parma). Gli investimenti complessivamente previsti ammontano a circa 25 milioni a sostegno dei quali il MiSE destina circa 10 milioni. L'intervento portera' ad un incremento occupazionale a regime di 50 unita' lavorative.

La realizzazione, nell'area industriale di Nusco (Avellino), di uno stabilimento per la produzione in serie automatizzata di componenti per auto. L'investimento sara' realizzato dalla Schlote Automotive Italia, il cui capitale sociale e' detenuto da tre gruppi societari attivi nel settore dell'automotive: il Gruppo Schlote, il Gruppo Bohai-Trimet e il Gruppo Sira Industrie. Il programma, che prevede spese per oltre 52 milioni e determinera' l'inserimento, entro il 2024, di 122 nuovi addetti.

com-Ale

(RADIOCOR) 28-06-21 11:03:04 (0242)FOOD 5 NNNN