Imprese: Franco (Dhl), fino a +25% produttivita' per chi aderisce a distretti industriali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 24 mag - "Competitivta' e solidarieta' sono due termini che apparentemente possono essere in contrapposizione ma in realta' possono camminare di pari passo. Un esempio tangibile e' dato da quelle aziende che partecipano ai distretti industriali: il livello di produttivita' aumenta tra il 10 e il 25%'. Lo ha affermato Nazzarena Franco, ceo di Dhl Express Italia, intervenendo al Festival dell'Economia di Trento. 'Un altro esempio virtuoso e' dato dalle aziende che hanno messo in campo politiche Esg: la loro reputazione e' aumentata del 25%', ha detto ancora aggiungendo che 'ad esempio Dhl opera in un network mondiale e l'Italia da sola non potrebbe fare il business che facciamo se non avessimo proprio una rete mondiale. Si tratta di un esempio di solidarieta' interna che crea un vantaggio a livello competitivo incredibile. A questo si aggiungono tutti gli obiettivi che abbiamo in termini di sostenibilita' e in campo Esg'.

