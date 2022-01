Imprese: fonti Ue, inopportuna videoconferenza ceo con Putin

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 26 gen - La videoconferenza degli esponenti di alcune grandi imprese italiane che operano in Russia con il presidente Putin viene valutata "non opportuna" perche' avviene nella delicatissima fase di massima tensioni con la Russia per le minacce all'integrita' territoriale dell'Ucraina e nel momento in cui i governi europei stanno approntando un piano di sanzioni economiche e finanziarie molto dure da mettere in pratica tali minacce dovessero effettivamente concretizzarsi. Lo hanno indicato fonti Ue.

