Imprese: Fontana, dialogo mai interrotto con Assolombarda, da noi sostegno

Tagliare liste attesa sanita'? 'Ne sono convinto' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 mar - 'Riprendiamo il dialogo che non abbiamo mai interrotto, ma che avevamo portato avanti nella vecchia legislatura. Sono sempre le stesse le idee che abbiamo, l'ho detto anche nel mio discorso introduttivo al Consiglio: sostegno alle aziende e al mondo produttivo e grande collaborazione'. Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'incontro con gli imprenditori del Consiglio generale di Assolombarda a Milano.

Quanto al ruolo dei privati nel futuro della sanita' lombarda, 'ci sara' sempre una grande collaborazione'. E a chi gli chiedeva dei finanziamenti stanziati dalla giunta regionale per tagliare le liste d'attesa, Fontana spiega: 'Ne sono assolutamente convinto. Questi ulteriori interventi saranno fondamentali per eliminarle, per fare in modo che la regione Lombardia, nonostante le difficolta' causate dal Covid, e quindi dalla sospensione che c'e' stata delle attivita' in quel periodo potra' rientrare assolutamente nei parametri voluti dalla norma'.

