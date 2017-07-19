Imprese: focus Deloitte su 45mila eccellenze del Paese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 gen - Anche l'occupazione ha registrato un andamento positivo tra le aziende analizzate, con un aumento del numero dei dipendenti di oltre il 20%. Si e' infatti passati da 5,4 milioni a 6,5 milioni di addetti, con un incremento di piu' di un milione di posti di lavoro. Il report racconta 'il bello e il buono' del tessuto imprenditoriale italiano, mettendo in luce punti di forza e potenzialita' da cogliere per le imprese del Made in Italy. La ricerca individua i trend di lungo periodo che hanno caratterizzato la crescita delle aziende italiane in termini di fatturato, redditivita' e occupazione di fronte a sfide strutturali come la transizione green e digitale e profondi cambiamenti come la crisi pandemica, l'aumento dei costi energetici e delle materie prime, l'inflazione e le recenti tensioni geopolitiche e commerciali, individuando cinque paradigmi per la crescita nei prossimi anni.

