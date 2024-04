Imprese: Fedriga, da domani al via 'Selecting Italy' a Trieste

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - Prendera' il via domani a Trieste la seconda edizione di 'Selecting Italy'. Lo annuncia il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. 'Il Selecting Italy che si terra' i prossimi 8 e 9 aprile - spiega Fedriga - e' il piu' importante evento di sistema per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia. Due giorni di confronti, tavoli di lavoro, momenti di formazione, in cui le Regioni incontrano gli stakeholder, il mondo accademico e le istituzioni. Con i rappresentanti delle imprese, interverranno anche i Ministri Giorgetti, Tajani, Zangrillo, Urso, il Viceministro Valentini. Trieste sara' la capitale degli investimenti, una vetrina per presentare le opportunita' territoriali che il nostro Paese puo' e deve rappresentare a livello internazionale'.

