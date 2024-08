Imprese: Eurostat, in 2021 manifatturiero vale l'84,7% del valore aggiunto industriale Ue

Germania al top (33,2%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 ago - Nel 2021 il settore manifatturiero rappresentava l'84,7% del valore aggiunto industriale nell'Ue e il 90,1% dell'occupazione industriale. Sono i dati che emergono dall'edizione 2024 di 'Cifre chiave dell'economia europea', pubblicato da Eurostat.

Venendo ai singoli stati, la quota piu' elevata di valore aggiunto per il manifatturiero spettava alla Germania (33,2%), che primeggiava anche nelle attivita' di approvvigionamento idrico, fognature, gestione dei rifiuti e bonifica (28,5%) e nella fornitura di elettricita', gas, vapore e aria condizionata (27,6%). La Polonia ha contribuito con la quota maggiore di valore aggiunto al settore minerario ed estrattivo dell'Ue (22,2%). La Germania ha anche registrato le quote piu' elevate di occupazione per le stesse tre attivita' industriali in termini di valore aggiunto, con quote rispettivamente del 26,8%, 18,6% e 28,7%. La Polonia ha invece la maggiore quota di occupazione nel settore minerario ed estrattivo dell'Ue, pari al 38,6%.

