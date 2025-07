Imprese: domande gestione crisi in Lombardia, 201 in I sem. 2025 contro 110

Secondo Camera Arbitrale di Milano e Camera di commercio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 lug - E' cresciuto del 83% in un anno il numero delle istanze depositate da imprese lombarde per gestire e comporre le crisi patrimoniali, finanziarie ed economiche. In particolare nel I semestre 2025 sono state depositate in Camera Arbitrale di Milano 201 istanze; erano 110 nel I semestre dell'anno precedente. A livello nazionale si registra, nello stesso periodo di riferimento (I semestre 2025 vs I semestre 2024), un incremento del 93% (875 sono le istanze depositate nel I semestre 2025 in confronto alle 454 istanze depositate nel 2024). Lo rileva l'elaborazione della Camera Arbitrale di Milano dei dati dei depositi delle istanze presso le Camere di commercio lombarde e dati nazionali di Unioncamere. Se analizziamo i dati dall'inizio dell'attivita' del servizio di Composizione negoziata della crisi di impresa (dal 15/11/2021) al 30/06/2025, risulta che le istanze lombarde rappresentano il 23% del totale nazionale, quasi un'istanza su 4 e' lombarda. In Italia sono state depositate in totale 3055 istanze; in Lombardia 713.

